Товариський матч

Верес – Карвіна – 3:4

Голи Вереса: М.Шестаков, 38, Сергійчук, 63 (пен.), Панасенко, 65 (пен.)

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Початок матчу не віщував зливи голів, команди особливо не загострювали гру, але до перерви підопічні Вірта вийшли вперед.

У другому таймі вже чехи забрали ініціативу і тричі забили рівнянам. Попри "холодний душ" футболісти Вереса зуміли вирівняти рахунок – 3:3. Все ж останнє слово було за Карвіною, чехи здобули мінімальну перемогу у цій перестрілці.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Верес розташувався на 9-й сходинці.

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