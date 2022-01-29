Верес у матчі з 7-ма голами програв аутсайдеру чемпіонату Чехії
Товариський матч
Верес – Карвіна – 3:4
Голи Вереса: М.Шестаков, 38, Сергійчук, 63 (пен.), Панасенко, 65 (пен.)
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Початок матчу не віщував зливи голів, команди особливо не загострювали гру, але до перерви підопічні Вірта вийшли вперед.
У другому таймі вже чехи забрали ініціативу і тричі забили рівнянам. Попри "холодний душ" футболісти Вереса зуміли вирівняти рахунок – 3:3. Все ж останнє слово було за Карвіною, чехи здобули мінімальну перемогу у цій перестрілці.
Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Верес розташувався на 9-й сходинці.
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