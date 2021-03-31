Перша ліга, 19-й тур

Верес – Чорноморець – 4:0

Голи: Гегедош, 7, 57, Сергійчук, 44 (пен.), Гайдучик, 63

Вилучення: Вачіберадзе, 42 (Чорноморець, червона картка)

Альянс – Агробізнес – 1:1

Голи: Шарай, 29 – Єфанов, 85 (аг.)

Нереалізований пенальті: Загинайлов, 79 (Альянс)

Авангард К – Нива Т. – 2:1 (після 1 тайму)

Гірник-Спорт – ВПК-Агро – 1:2 (після 1 тайму)

Волинь – Миколаїв – початок о 17:00

Прикарпаття – Полісся – початок о 17:00

Оболонь – Кремінь – початок о 18:00

Металіст 1925 – Кристал – початок о 19:00

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Черговий тур у другому за силою дивізіоні відкривала битва лідерів – Вереса та Чорноморця. Підопічні Юрія Вірта зуміли вийти вперед вже на початку матчу. Юний голкіпер "моряків" Данило Варакута невдало вибивши м'яч, фактично, розпочав гольову атаку суперника. Микола Гайдучик, який вперше вийшов за головну команду Вереса, викотив передачу на хід Роберту Гегедошу і останній з меж штрафного майданчика пробив у лівий кут воріт. Наприкінці тайму Гайдучик знову став героєм епізоду. Бека Вачіберадзе наступив форварду на гомілкостоп і побачив перед собою червону картку. Пенальті чітко реалізував Сергійчук, забивши у стилі Панєнки.

По перерві Гегедош вирвався сам на сам з голкіпером одеситів і записав на свій рахунок дубль. А згодом всюдисущий Гайдучик опинився першим на м'ячі після розіграшу кутового і відзначився дебютним голом за Верес. Перемога дозволила підопічним Вірта набрати 39 очок і одноосібно очолити турнірну таблицю Першої ліги. Чорноморець з 36-ма пунктами залишився другим.

Ще один претендент на підвищення у класі – Агробізнес – несподівано поступився Альянсу. Середняк першості в середині тайму провів затяжну атаку, яка завершилась потужним пострілом у дальній кут воріт від Владислава Шарая з кута штрафного майданчика. Після відпочинку автор першого гола мав можливість подвоїти перевагу своєї команди, однак на його постріл встиг зреагувати голкіпер Агробізнеса.

На 68-й хвилині постріл капітана гостей Ігоря Курила мало не досягнув цілі – бракувало лічених сантиметрів. На 79-й хвилині Сергій Загинайлов міг поставити масну крапку у матчі, однак м'яч після його удару з пенальті (В'ячеслава Піднебенного збили у власному штрафному) влучив у поперечину і вилетів у поле, а на добиванні нікого не виявилось. Та за 5 хвилин до завершення основного часу Агробізнес таки забив: Віталій Груша зважився на удар, м'яч влучив у стійку і відскочив за лінію воріт. Як наслідок, гол записали на захисника Альянса Руслана Єфанова, який, самовіддано намагаючись врятувати власні ворота, допоміг сфері опинитись у сітці. Нічия принесла Агробізнесу 35 очок і залишила на третій сходинці, Альянс з 27 пунктами залишився дев'ятим.

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