Дмитрий Немчанинов в 2022 году продолжит карьеру в другом клубе. Верес не будет предлагать ему новый контракт.

Опытный защитник получит статус свободного агента после завершения контракта, рассчитанного до конца года. Клуб и 31-летний Немчанинов решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт Вереса.

Верес досрочно попрощался с форвардом

Это уже второй футболист, покинувший "красно-черных" после первой части сезона. Ранее Верес попрощался с нападающим Робертом Гегедошем, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.

За ровенскую команду Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46-ти матчах (24 – в Первой лиге, 17 – в УПЛ и 5 – в Кубке Украины) и забил 3 гола. Является воспитанником Динамо, но не играл за первую команду. Также выступал за Олимпик, Рух, Десну и ряд других клубов.

На зимнюю паузу Верес ушел 9-м в турнирной таблице УПЛ. Команда Юрия Вирта набрала 23 очка.

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