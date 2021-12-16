Дмитро Нємчанінов у 2022 році продовжить кар'єру в іншому клубі. Верес не пропонуватиме йому новий контракт.

Досвідчений захисник отримає статус вільного агента після завершення контракту, який розрахований до кінця року. Клуб та 31-річний Нємчанінов вирішили не продовжувати співпрацю, інформує офіційний сайт Вереса.

Верес достроково попрощався з форвардом

Це вже другий футболіст, який залишив "червоно-чорних" після першої частини сезону. Раніше Верес попрощався з нападником Робертом Гегедошем, достроково розірвавши контракт за обопільною згодою.

За рівненську команду Дмитро Нємчанінов відіграв півтора сезони. За цей час захисник взяв участь у 46-ти матчах (24 – у Першій лізі, 17 – в УПЛ та 5 – у Кубку України) і забив 3 голи. Є вихованцем Динамо, але не грав за першу команду. Також виступав за Олімпік, Рух, Десну та низку інших клубів.

На зимову паузу Верес пішов 9-м у турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вірта набрала 23 очки.

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