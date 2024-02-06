Ровенчане запланировали товарищеский матч в Европе, который должен напомнить всему миру о войне в Украине.

Верес на своем сайте анонсировал проведение благотворительного матча с немецким клубом Рот-Вайсс Эссен.

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Игра состоится во время мартовской международной паузы и запланирована на 23 число.

Ровне и Эссен являются городами-побратимами – в этом населенном пункте неоднократно проходили акции солидарности с Украиной (Эссен принял у себя более десяти тысяч украинцев). Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии Вереса и футбольной инфраструктуры.

К слову, ровенчане стали первой и пока единственной командой, которая объявила о благотворительном поединке в 2024 году. Последний подобный матч проводил Шахтер в конце декабря с японским клубом Ависпа Фукуока.

Напомним, Рот-Вайс в далеком 1953-м выигрывал Кубок Германии, а через два года стал чемпионом страны. Среди последних успехов – выход в финал Кубка Германии в 1994 году. Сейчас команда выступает в третьем по силе дивизионе.

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