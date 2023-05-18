Вратарь Вереса Вадим Ющишин в среду, 17 мая, был прооперирован, сообщает клубная пресс-служба.

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23-летний голкипер травмировался на тренировке перед матчем 25-го тура УПЛ с Колосом. Врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления после подобных травм составляют от 4 до 6 месяцев.

Напомним, в текущем сезоне Ющишин дебютировал в УПЛ и успел сыграть за главную команду в 3 матчах, в которых пропустил 3 гола (в одном поединке отстоял на ноль).

Верес после 26-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Украины десятым, набрав 27 очков. От зоны вылета подопечных Юрия Вирта отделяет лишь 1 пункт.

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