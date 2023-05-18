Воротар Вереса Вадим Ющишин у середу, 17 травня, був прооперований, повідомляє клубна прес-служба.

Верес запустив продаж квитків на матч з Шахтарем – УАФ вже двічі штрафувала рівнян за допуск глядачів

23-річний голкіпер травмувався на тренуванні перед матчем 25-го туру УПЛ з Колосом. Лікарі діагностували у гравця розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Терміни відновлення після подібних травм становлять від 4 до 6 місяців.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ющишин дебютував в УПЛ і встиг зіграти за головну команду у 3 матчах, в яких пропустив 3 голи (в одному поєдинку відстояв на нуль).

Верес після 26-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату України десятим, набравши 27 очок. Від зони вильоту підопічних Юрія Вірта відділяє ли 1 пункт.

Верес мінімально переміг Металіст 1925, перервавши серію з двох невдач поспіль