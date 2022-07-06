Главный тренер Вереса Юрий Вирт сообщил, что у ровенского клуба есть вариант проведения товарищеского матча.

"Нам было предложено сыграть с Дебреценом в Венгрии. Но пока не знаем, сможем ли туда поехать, потому что есть определенные организационные вопросы", – приводит слова Вирта официальный Telegram-канал НК Верес.

Верес определился со спарринг-партнерами перед стартом сезона УПЛ

Сейчас ровенчане запланировали 7 поединков: 13 июля с молодежной командой Львова, 21 июля – с Карпатами, 24 июля – с основой Львова, 29 июля – Минаем, а 6 июля – против Колоса. Еще два спарринг-партнера 9 и 13 августа уточняются.

Напомним, прошлый сезон (который был недоигран из-за нападения России) Верес завершил на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Россия напала на Украину: фаны Десны мстят оккупантам за избитый Чернигов, Динамо помогает ВСУ (LIVE)