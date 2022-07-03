"Тренировочный процесс будет проходить в Ровно и Оржеве, где, кстати, 13 июля и проведем стартовый контрольный поединок с молодежным составом Львова.

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21 июля сыграем с Карпатами, а 24-го – с основой Львова. 29 июля состоится спарринг с еще одним представителем элитного дивизиона – Минаем. 6 августа отправимся в Ковалевку, где проверим свои связи в матче с местным Колосом. Еще два спарринг-партнера 9 и 13 августа уточняются", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, прошлый сезон (который был недоигран из-за нападения России) Верес завершил на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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