"Нам запропонували зіграти з Дебреценом в Угорщині. Але поки не знаємо, чи зможемо туди поїхати, бо є певні організаційні питання", – наводить слова Вірта офіційний Telegram-канал НК Верес.

Верес визначився зі спаринг-партнерами перед стартом сезону УПЛ

Наразі рівненці запланували 7 поєдинків: 13 липня з молодіжною командою Львова, 21 липня – з Карпатами, 24 липня – з основою Львова, 29 липня – Минаєм, а 6 липня – проти Колоса. Ще два спаринг-партнери 9 та 13 серпня уточнюються.

Нагадаємо, минулий сезон (який було недограно через напад Росії) Верес завершив на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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