31-летний хавбек перебрался в Верес на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "народных".

Экс-голкипер Динамо усилил Верес

Игрок заключил контракт с ровенчанами сроком на 1 год – до конца сезона 2021/2022. Интересно, что в клубе Сергей воссоединился со своим братом Михаилом, с которым на профессиональном уровне вместе еще никогда не играл.

До этого полузащитник выступал в Венгрии за Диошдьёр, куда перебрался в 2018-м из Олимпика. В прошлом сезоне он сыграл 23 встречи во всех турнирах – без результативных действий.

Напомним, этим летом Верес также подписал контракты с новичками Артемом Кичаком, Евгением Пасичем и Дмитрием Кльоцом.

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