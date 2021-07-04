Чемпион Первой лиги присоединился к большинству клубов и делегировал права на показ своих матчей каналам "Футбол 1/2/3".

Домашние матчи Вереса в УПЛ в сезоне 2021/22 будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3", сообщает Rivne.media.

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Ровенский клуб также вел переговоры с платформой MEGOGO, однако сторонам не удалось достичь согласия.

Напомним, в прошлом сезоне в УПЛ матчи всех команд транслировались телеканалами "Футбол 1/2/3". Исключением были лишь три клуба – Динамо, Заря и СК Днепр-1, игры которых показывали телеканалы "2+2" и "УНИАН".

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