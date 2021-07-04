Чемпіон Першої ліги приєднався до більшості клубів і делегував права на показ своїх матчів каналам "Футбол 1/2/3".

Домашні матчі Вереса в УПЛ в сезоні 2021/22 транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2/3", повідомляє Rivne.media.

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Рівненський клуб також вів переговори з платформою MEGOGO, однак сторонам не вдалось досягти згоди.

Нагадаємо, минулого сезону в УПЛ матчі всіх команд транслювалися телеканалами "Футбол 1/2/3". Винятком були лише три клуби – Динамо, Зоря і СК Дніпро-1, ігри яких показували телеканали "2+2" та "УНІАН".

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