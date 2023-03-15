В 17-м туре УПЛ Верес и Ворскла поделили очки (2:2). Команда Юрия Вирта могла вырвать победу, но дважды не забила пенальти Павлу Исенко в компенсированное время. Этот поединок запомнился также скандалом с голом Ворсклы. Василий Кравец выпустил мяч за линию, но судейская бригада этого не заметила. Как следствие момент доиграли, а полтавчане забили.

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"Народный клуб Верес обратился в УАФ и УПЛ с предложением о внесении изменений в "Положение о порядке применения системы ВАА (VAR)" в части сокращения предельного срока для подачи заявки на использование такой системы на конкретном матче с 14 до 7 дней.

После матча против полтавской Ворсклы, когда гол в наши ворота был засчитан после того, как мяч покинул пределы поля, клуб серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов. И мы поняли, что чисто процедурно не всегда можем воспользоваться своим правом подать заявку.

Согласно Положению, для проведения матча с применением системы VAR клуб должен направить в УПЛ соответствующую заявку не позднее чем за 14 дней до дня проведения матча. И вот здесь возникает объективная сложность – иногда заявка чисто технически не может быть подана с соблюдением этих сроков.

В Регламенте есть понятие базового дня – "основной день тура, установленный календарем соревнований". Согласно пункту 11 статьи 9, "даты проведения и время начала матчей определяются Дирекцией не позднее чем за 12 суток до базовой даты тура".

Тем самым возникает коллизия: клуб УПЛ может узнать дату официального матча за 12 дней до матча, а заявку о VAR нужно подать за 14 дней до поединка, что делает юридически невозможной подачу заявки вовремя. Поэтому мы выступаем с предложением рассмотреть и утвердить на заседании Исполкома УАФ изменения в Положение и установить предельный срок подачи заявки в 7 дней до начала матча", – говорится в заявлении официальном сайте клуба.

После 17 туров УПЛ Верес набрал 18 очков и занимает 12 место турнирной таблицы.

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