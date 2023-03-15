У 17-му турі УПЛ Верес та Ворскла поділили очки (2:2). Команда Юрія Вірта могла вирвати перемогу, але двічі не забила пенальті Павлу Ісенку в компенсований час. Цей поєдинок запам'ятався також скандалом із голом Ворскли. Василь Кравець випустив м'яч за лінію, але суддівська бригада цього не помітила. Як наслідок, момент дограли, а полтавці забили.

Ісенко відбив два пенальті поспіль у компенсований час: відеоогляд матчу Верес – Ворскла – 2:2

"Народний клуб Верес звернувся до УАФ та УПЛ із пропозицією щодо внесення змін до "Положення про порядок застосування системи ВАА (VAR)" у частині скорочення граничного терміну для подання заявки на використання такої системи на конкретному матчі з 14 до 7 днів.

Після матчу проти полтавської Ворскли, коли гол у наші ворота було зараховано після того, як м’яч залишив межі поля, клуб серйозно задумався над заявкою про використання системи перегляду відеоповторів. І ми зрозуміли, що суто процедурно не завжди можемо скористатися своїм правом подати таку заявку.

Згідно з Положенням, для проведення матчу із застосуванням системи VAR клуб повинен надіслати до УПЛ відповідну заявку не пізніше, ніж за 14 днів до дня проведення матчу. І ось тут виникає об’єктивна складність – іноді заявка чисто технічно не може бути подана з дотриманням цих строків.

У Регламенті є поняття базового дня – "основний день туру, встановлений календарем змагань". Відповідно до пункту 11 статті 9, "дати проведення та час початку матчів визначаються Дирекцією не пізніше як за 12 діб до базової дати туру".

Тим самим виникає колізія: клуб УПЛ може дізнатися дату офіційного матчу за 12 днів до матчу, а заявку про VAR треба подати за 14 днів до поєдинку, що робить юридично неможливою подачу заявки вчасно. Тому ми виступаємо з пропозицією розглянути та затвердити на засіданні Виконкому УАФ зміни до Положення і встановити граничний термін подачі заявки в 7 днів до початку матчу", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Після 17-ти турів УПЛ Верес набрав 18 очок і посідає 12 місце турнірної таблиці.

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