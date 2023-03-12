Исенко отбил два пенальти подряд в компенсированное время: видеообзор матча Верес – Ворскла – 2:2
16:38 - Читати українською
Верес не сумел дожать Ворсклу в рамках 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
48’ Василий Кравец
60’ Николай Гайдучик
Таулант Сефери 25’
Таулант Сефери 85’
25’ Таулант Сефери
48’ Василий Кравец
60’ Николай Гайдучик
85’ Таулант Сефери
Максимально эмоциональный матч. Все началось с первого гола. Кравец, похоже, выпустил мяч за пределы поля, но арбитры не заметили и засчитали гол Сефери. Верес разозлился и забил два в ответ. Однако Таулант не оставил это без возмездия, оформив дубль.
Ворскла после двух пенальти подряд удержала ничью с Вересом – шоу Исенко, скандальный гол полтавчан и бенефис Сефери
Ровенчане все же могли забрать все три очка. Уже в компенсированное время арбитр назначил в ворота Ворсклы два пенальти подряд. Однако Павел Исенко в очередной раз доказал, что специализируется на ударах с 11 метров, и спас ничью для полтавчан.
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