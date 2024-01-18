Форвард Марко Мрвалевич продолжит карьеру в Вересе, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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22-летний нападающий подписал с ровенчанами контракт сроком на 2,5 года – до завершения сезона 2025/26. В новом клубе он будет выступать под номером 87. Марко стал первым черногорским легионером в истории Вереса.

Напомним, Мрвалевич – воспитанник Подгорицы, где и дебютировал на профессиональном уровне. Успел поиграть за местные Младость, Титоград и Будучность. Признавался в 2020 году лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории. Двукратный чемпион и обладатель Кубка страны.

В текущем сезоне провел в составе лидера чемпионата Черногории – Будучности – 20 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Выступал за сборные U-19 (7 матчей, 1 гол) и U-21 (1 игра). Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

К слову, ранее Верес пополнился экс-защитником Зари Максимом Смияном и бывшим защитником Миная Александром Мельником.

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