Форвард Марко Мрвальєвіч продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

СК Дніпро-1 офіційно розірвав контракт з зірковим легіонером

22-річний нападник підписав з рівнянами контракт терміном на 2,5 роки – до завершення сезону 2025/26. У новому клубі він виступатиме під номером 87. Марко став першим чорногорським легіонером в історії Вереса.

Нагадаємо, Мрвальєвич – вихованець Подгоріци, де й дебютував на професіональному рівні. Встиг пограти за місцеві Младость, Тітоград та Будучность. Визнавався у 2020 році найкращим молодим нападником чемпіонату Чорногорії. Дворазовий чемпіон та володар Кубка країни.

У поточному сезоні провів у складі лідера чемпіонату Чорногорії – Будучності – 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Виступав за збірні U-19 (7 матчів, 1 гол) та U-21 (1 гра). Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

До слова, раніше Верес поповнився екс-захисником Зорі Максимом Сміяном та колишнім оборонцем Миная Олександром Мельником.

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