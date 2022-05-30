"С началом войны не было у нас ни возможностей, ни людей, чтобы продолжать строительство. Несколько недель назад мы приняли решение возобновить работы.

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У строителей стоит задача завершить два поля. Одно из них с искусственным покрытием, газон уже лежит на складе. Работ не так много осталось. Основание для поля уже готово, дренаж проведен. То есть, мини-сбор команды можно будет провести здесь.

Второе поле – травяное, его мы планируем в начале июня засеять. Полагаем, что эти поля в сегодняшних условиях нам точно помогут, ведь в области критическая ситуация с футбольной инфраструктурой. Мы сможем здесь проводить сборы и тренировки всех команд Вереса. Если мы во время войны достроим эти поля, это будет победа для Ровно и области.

В планах привлечь партнера, инвестора. И этот вопрос определенно сложный. Как вы можете заметить – в Ровно не так много строек ожили, а вот база Вереса жизнь демонстрирует", – рассказал Надеин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, инфраструктура Вереса может очень помочь отечественному футболу, если новый сезон решат проводить в Украине.

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