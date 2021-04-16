Первая лига, 22-й тур

Агробизнес – Горняк-Спорт – 1:1

Голы: Черненко, 22 (пен.) – Романов, 32 (пен.)

ВПК-Агро – Прикарпатье – 1:1

Голы: Беляев, 39 – Барчук, 6

Удаление: Хома, 73 (Прикарпатье, вторая желтая карточка)

Кремень – Черноморец – 1:1

Голы: Галата, 15 – Кравченко, 21

Удаление: Головко, 31 (Кремень)

Николаев – Оболонь – 5:3

Голы: Паламарь, 9, 53, Кравченко, 16, 40, Одарюк, 18 – Мурза, 20, Щебетун, 28, Савченко, 45+3

Нива Т – Верес – 0:1

Гол: Панасенко, 20

Полесье – Альянс – 1:2

Голы: Ковалёв, 14 – Поднебенный, 27, Шарай, 32

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Агробизнес на своем поле встречался с середняком турнирной таблицы – Горняк-Спортом. В середине тайма Александр Афанасьев в своей штрафной придержал за корпус Богдана Семенца и завалил его на газон. Рефери, не раздумывая, указал на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Руслан Черненко. Уже через десять минут гости получили шанс восстановить статус-кво. Дмитрий Акимович нарушил правила против бразильского легионера Горняк-Спорта Лукаса Вентуры и Сергей Романов сравнял. На большее команд не хватило.

Прикарпатье открыло счет в матче с ВПК-Агро уже на шестой минуте. После ошибки защитников Роман Барчук оказался первым на добивании и с острого угла прошил голкипера соперника. В конце первой сорокапятиминутки представители Днепропетровской области сумели отыграться – Александр Беляев отметился дебютным голом за ВПК-Агро. После перерыва ивано-франковцы остались в меньшинстве – Андрей Хома в центре поля скосил соперника и увидел перед собой вторую желтую карточку. Хозяевам, однако, не удалось реализовать численное преимущество и поединок так и закончился боевой ничьей.

Кремень забил в ворота одного из лидеров первенства еще к середине пешого тайма. Молодой нападающий хозяев Денис Галата воспользовался ошибкой Станислава Микицея в центре поля, на большой скорости промчался к воротам соперника, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Совсем скоро одесситы отыгрались – Коркишко накрутил защитников на левом фланге и навесил в центр вратарской. Сергей Кравченко, не опуская мяч на землю, отправил его в сетку. Голкипер, казалось, отразил сферу, однако повтор показал, что сделал он это уже за линией ворот. В середине тайма арбитр удалил Александра Головко за фол последней надежды – защитник хозяев на подступах к штрафной скосил соперника, который выходил один на один с голкипером Кременя.

Соседи по турнирной таблице – Николаев и Оболонь – устроили настоящий триллер. Еще в первом тайме команды на двоих забили 7 голов. На выстрелы николаевцев Руслана Паламаря и Сергея Кравченко точными ударами ответили Артур Мурза Алексей Щебетун. К концу первой сорокапятиминутки Кравченко оформил дубль, а уже в добавленное время Савченко сократил отставание до минимума. После перерыва Пономарь снова расписался в воротах Оболони и, как оказалось, этот гол стал последним в матче.

Климовский официально стал главным тренером тернопольской Нивы

Дебют Игоря Климовского в тернопольской Ниве выпал на поединок с лидером первенства Вересом. Уже на 20-й минуте подопечные Юрия Вирта вышли вперед: Сергей Панасенко со штрафного из-за пределов штрафной закрутил мяч под правую стойку. Попытки хозяев отыграться не имели успеха. Как следствие, минимальное поражение Тернополя и уверенное лидерство для Вереса.

Полесье вышло вперед в матче с Альянсом уже на 15-й минуте. Андрущенко накрутил двух игроков в штрафной соперника, сбросил в район одиннадцатиметровой отметки, защитники попытались выбить, но не разобрались между собой и круглый отскочил к Андрею Ковалёву, который и открыл счет в матче. Вячеслав Поднебенный в середине тайма откликнулся на навес со штрафного и сравнял. А через пять минут Владислав Шарай получил длинную передачу со своей части поля, убрал защитника и вывел Альянс вперед. Второй тайм голов не принес.

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