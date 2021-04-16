Перша ліга, 22-й тур

Агробізнес – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Черненко, 22 (пен.) – Романов, 32 (пен.)

ВПК-Агро – Прикарпаття – 1:1

Голи: Бєляєв, 39 – Барчук, 6

Вилучення: Хома, 73 (Прикарпаття, друга жовта картка)

Кремінь – Чорноморець – 1:1

Голи: Галата, 15 – Кравченко, 21

Вилучення: Головко, 31 (Кремінь)

Миколаїв – Оболонь – 5:3

Голи: Паламар, 9, 53, Кравченко, 16, 40, Одарюк, 18 – Мурза, 20, Щебетун, 28, Савченко, 45+3

Нива Т – Верес – 0:1

Гол: Панасенко, 20

Полісся – Альянс – 1:2

Голи: Ковальов, 14 – Піднебенний, 27, Шарай, 32

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Агробізнес на власному полі зустрічався з середняком турнірної таблиці – Гірник-Спортом. В середині тайму Олександр Афанасьєв у власному штрафному майданчику притримав за корпус Богдана Семенця і завалив його на газон. Рефері, не роздумуючи, вказав на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Руслан Черненко. Та вже за десять хвилин гості отримали шанс відновити статус-кво. Дмитро Якимович порушив правила проти бразильського легіонера Гірник-Спорта Лукаса Вентури і Сергій Романов зрівняв. На більше команд не вистачило.

Прикарпаття відкрило рахунок у матчі з ВПК-Агро вже на шостій хвилині. Після помилки захисників Роман Барчук опинився першим на добиванні і з гострого кута прошив голкіпера суперника. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки представники Дніпропетровської області зуміли відігратись – Олександр Бєляєв відзначився дебютним голом за ВПК-Агро. По перерві івано-франківці залишились у меншості – Андрій Хома у центрі поля скосив суперника і побачив перед собою другу жовту картку. Господарям, однак, не вдалось реалізувати чисельну перевагу і поєдинок так і закінчився бойовою нічиєю.

Кремінь забив у ворота одного з лідерів першості ще до середини пешого тайму. Молодий нападник господарів Денис Галата скористався помилкою Станіслава Микицея у центрі поля, на шаленій швидкості промчався до воріт суперника, увірвався у штрафний майданчик і пробив у дальній кут воріт. Зовсім скоро одесити відігрались – Коркішко накрутив захисників на лівому фланзі і навісив у центр воротарського. Сергій Кравченко, не опускаючи м'яча на землю, відправив його у сітку. Голкіпер, здавалося, відбив сферу, однак повтор показав, що зробив він це вже за лінією воріт. В середині тайму арбітр вилучив Олександра Головка за фол останньої надії – захисник господарів на підступах до штрафного скосив суперника, який виходив сам на сам з голкіпером Кременя.

Сусіди по турнірній таблиці – Миколаїв та Оболонь – влаштували справжній трилер. Ще у першому таймі команди на двох забили 7 голів. На постріли миколаївців Руслана Паламара та Сергія Кравченка влучними ударами відповіли Артур Мурза та Олексій Щебетун. Під кінець першої сорокап'ятихвилинки Кравченко оформив дубль, а вже у доданий час Савченко скоротив відставання до мінімуму. По перерві Паламар вдруге розписався у воротах Оболоні і, як виявилось згодом, цей гол став останнім у матчі.

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Дебют Ігоря Климовського в тернопільській Ниві випав на поєдинок з лідером першості Вересом. Вже на 20-й хвилині підопічні Юрія Вірта вийшли вперед: Сергій Панасенко зі штрафного з-за меж штрафного майданчика закрутив м'яч під праву стійку. Спроби господарів відігратись не досягли успіху. Як наслідок, мінімальна поразка тернополян і впевнене лідерство для Вереса.

Полісся вийшло вперед у матчі з Альянсом вже на 15-й хвилині. Андрущенко накрутив двох гравців у штрафному майданчику суперника, скинув в район одинадцятиметровї позначки, захисники спробували вибити, але не розібрались між собою і круглий відскочив до Андрія Ковальова, який і відкрив рахунок у матчі. В'ячеслав Піднебенний в середині тайму відгукнувся на навіс зі штрафного і зрівняв. А за п'ять хвилин Владислав Шарай отримав довгу передачу зі своєї частини поля, прибрав захисника і вивів Альянс вперед. Другий тайм голів не приніс.

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