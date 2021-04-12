Экс-тренер Олимпика возглавил тернопольскую Ниву, сообщает официальный сайт "желто-зеленых". Предыдущим наставником был Игорь Билан.

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По состоянию здоровья Климовский пока будет работать на расстоянии, а непосредственно руководить командой будет его помощник Руслан Уманец. Нива проиграла 6 туров Первой лиги подряд и вплотную приблизилась к зоне вылета – отрыв от предпоследнего места составляет 5 очков. Новый тренерский штаб дебютирует 16 апреля матчем против Вереса, который возглавляет таблицу.

Напомним, Климовский почти 20 лет работал в структуре Олимпика. В феврале дончане решили уволить 49-летнего специалиста и пригласить на его место Юрия Калитвинцева.

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