"Почему сыграли с Волынью на стадионе Юность в Волочиске, а не на Арене Львов? Я бы не сказал, что на Арене Львов качество газона было гораздо лучше. Я был удивлен полем Арены Львов, ведь ее готовили для матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира.

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Но оказалось, что оно очень далеко от идеала – хватало и залысин и других проблем. А аренда там по цене большая – поэтому и решили играть на своем родном стадионе", – рассказал Чижевский в комментарии kamp-sport.

Отметим, именно Арена Львов должна была принимать матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана, однако из-за вспышки коронавируса во львовском регионе поединки перенесли на НСК Олимпийский.

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