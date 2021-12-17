Клубы украинской Премьер-лиги начали прощаться с отдельными исполнителями. Сегодня об уходе полузащитников объявили львовский Рух и ровенский Верес.

Павел Ореховский и Рух прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба . Украинец присоединился к "желто-черным" только летом и с тех пор провел 6 матчей (один ассист).

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А вот Верес досрочно попрощался с Виталием Тимофиенко, информирует официальный сайт ровенчан . К "народным" хавбекам присоединился летом 2019-го и вместе с ними одолел путь к УПЛ, в этом сезоне сыграл лишь 14 неполных поединков. Тимофиенко стал уже третьим игроком после Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова, которому Верес указал на дверь за последние дни.

К слову, ровенчане ушли на зимнюю паузу девятыми в турнирной таблице Премьер-лиги, а львовяне – одиннадцатыми.

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