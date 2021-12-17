Верес та Рух припинили співпраці з хавбеками
Клуби української Прем'єр-ліги почали прощатись з окремими виконавцями. Сьогодні про відхід півзахисників оголосили львівський Рух та рівненський Верес.
Павло Оріховський та Рух припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє прес-служба клубу. Українець приєднався до "жовто-чорних" лише влітку і відтоді провів 6 матчів (один асист).
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А от Верес достроково попрощався з Віталієм Тимофієнком, інформує офіційний сайт рівнян. До "народних" хавбек приєднався влітку 2019-го і разом з ними подолав шлях до УПЛ, цього сезону зіграв лише 14 неповних поєдинків. Тимофієнко став вже третім гравцем після Роберта Гегедоша й Дмитра Нємчанінова, якому Верес вказав на двері за останні дні.
До слова, рівняни пішли на зимову паузу дев'ятими у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а львів'яни – одинадцятими.