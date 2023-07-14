Голкипер Колоса Евгений Волынец может перейти в СК Днепр-1, сообщает FC Dnipro.

Селезнев продолжит карьеру в СК Днепр-1, – Бурбас

По информации источника, серебряный призер УПЛ прилагает для этого усилия и ведет переговоры по трансферу.

Напомним, 29-летний игрок – воспитанник Динамо. Выступал за вторую команду киевлян, Гелиос и Колос. В структуре ковалевцев находится с июля 2017 года. В прошлом сезоне в 29-ти матчах пропустил 34 гола (в 13 поединках отстоял "на ноль").

Своей игрой удостоился вызова от Александра Петракова в сборную Украины, однако пока не дебютировал в ней.

Контракт Волынца с "хлеборобами" действует до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне им серьезно интересовалось Динамо. Transfermarkt оценивает кипера в 700 тысяч евро.

Легенда сборной, воин ВСУ и тренер в Германии: украинские финалисты Евро-2006 – как сложились их судьбы