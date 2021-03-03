Календарь текущего розыгрыша Кубка Украины оказался безжалостным к клубам первой лиги. Очевидно, их просто не ожидали аж в четвертьфинале, но произошло то, что произошло – представители ПФЛ будут играть против команд УПЛ, имея ноль матчей в новом году (в то время как лидеры уже вкатились в весеннюю часть). Вересу хотя бы со жребием повезло – Агробизнесу выпал Шахтер, а Ровенскому коллективу придется встретиться с Зарей.

Верес – Заря: Вирт видит свою команду в полуфинале Кубка Украины

Массовая драка сорвала спарринг Вереса – игрок ровенчан подкатом "срубил" двух соперников

Ровенский коллектив круто прошел первый круг чемпионата, завершив его на второй позиции с отставанием от агробизнеса в одно очко при матче в запасе. При этом команда Юрия Вирта может похвастаться лучшей обороной ПФЛ – команда пропустила всего 8 голов в 14 турах. Впрочем, это было в прошлом году, а в 2021-м Верес вступает без игровой практики. Все, что имеет за спиной этот коллектив – это новый сезон сериала "Футболист" и спарринги на сборах. Соответственно, в поединке против Зари прийдёться надеяться не столько на физику и тактику, сколько на волевые качества.

Такое себе расписание, учитывая достоинства соперника. Это гранды могут подойти к кубковому противостоянию без надлежащей настройки, а вот Заря на каждый матч выходит, как на решающий. Луганчане привыкли работать в максимально интенсивном темпе и играть до последней минуты даже против грандов – именно так подопечные Виктора Скрипника в меньшинстве прибили Шахтер. Вообще, в новом году "мужики" одержали три победы над сильными командами (Мариуполь, Десна, Шахтер), не пропустив ни одного гола и вообще мало что позволив у своих ворот. Вот такой соперник выпал Вересу.

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Тимофеенко (Верес)

Дисквалифицированы: Мельник – Жуниньо

Ориентировочные составы на матч Верес – Заря

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов – Петько, Полулях – Сергийчук, Шестаков, Пасич Г. – Гайдучик.

Заря: Василь – Фаворов, Руфат, Абу Ханна, Циганикс – Цвек – Лунев, Юрченко, Кочергин – Шахаб, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Заря в настоящее время является одним из лидеров не только на выход в полуфинал, а и на бронзовые медали. В этом кроется один из шансов Вереса – все помнят, как луганчане отказались от исторического серебра УПЛ ради гарантированной бронзы и ЛЕ. Если Ровенскому коллективу удастся создать "мужикам" серьезные проблемы в матче, то Заря может и не полететь убиваться на последних минутах. Виктор Скрипник – прагматик, для которого бронза и свежесть футболистов в чемпионате важнее Кубка.

Впрочем, это все вилами по воде, а по факту имеем представителя Первой Лиги с тремя месяцами без футбола. Против него – один из сильнейших клубов УПЛ, который неплохо выступил в еврокубках, бил Лестер и отбирал очки у Динамо с Шахтером. Фаворит очевиден. Если луганчане не одолеют Верес – это будет суперсенсация.

Шахтер отпускает Динамо и (не) рискует 40 миллионами, Скрипник снова воюет за ЛЧ с потерями лучших, казус Монзуль