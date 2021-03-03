Календар поточного розіграшу Кубка України виявився безжальним до клубів Першої ліги. Вочевидь, їх просто не очікували аж у чвертьфіналі, але сталося те, що сталося – представники ПФЛ гратимуть проти команд УПЛ, маючи нуль матчів у новому році (в той час як фаворити вже вкотилися у весняну частину). Вересу хоча б із жеребом пощастило – Агробізнесу випав Шахтар, а рівненському колективу доведеться зустрітись із Зорею.

Рівненський колектив круто пройшов перше коло чемпіонату, завершивши його на другій позиції з відставанням від Агробізнеса в одне очко при матчі в запасі. При цьому команда Юрія Вірта може похизуватись найкращою обороною ПФЛ – команда пропустила всього 8 голів у 14 турах. Втім, то було у минулому році, а у 2021-му Верес вступає без ігрової практики. Все, що має за спиною цей колектив – це новий сезон серіалу "Футболіст" та спаринги на зборах. Відповідно, у поєдинку проти Зорі доведеться сподіватись не стільки на фізику та тактику, скільки на вольові якості.

Такий собі розклад, враховуючи чесноти суперника. Це гранди можуть підійти до кубкового протистояння без належного налаштування, а от Зоря на кожен матч виходить, як на вирішальний. Луганці звикли працювати в максимально інтенсивному темпі й грати до останньої хвилини навіть проти грандів – саме так підопічні Віктора Скрипника у меншості прибили Шахтар. Взагалі, у новому році "мужики" здобули три перемоги над сильними командами (Маріуполь, Десна, Шахтар), не пропустивши жодного голу й взагалі мало що дозволивши біля власних воріт. Ось такий суперник випав Вересу.

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Тимофієнко (Верес)

Дискваліфіковані: Мірошник – Жуніньйо

Орієнтовні склади на матч Верес – Зоря

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Махнєв, Нємчанінов – Петько, Полюлях – Сергійчук, Шестаков, Пасіч Г. – Гайдучик.

Зоря: Васіль – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Циганікс – Цвек – Луньов, Юрченко, Кочергін – Шахаб, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Зоря нині є одним із фаворитів не тільки на вихід у півфінал, а і на бронзові медалі. В цьому криється один із шансів Вереса – всі пам'ятають, як луганці відмовились від історичного срібла УПЛ заради гарантованої бронзи та ЛЄ. Якщо рівненському колективу вдасться створити "мужикам" серйозні проблеми у матчі, то Зоря може й не полетіти вбиватись на останніх хвилинах. Віктор Скрипник – прагматик, для якого бронза та свіжість футболістів у чемпіонаті важливіші за Кубок.

Втім, це все вилами по воді, а по факту маємо представника Першої Ліги з трьома місяцями без футболу. Проти нього – один з найсильніших клубів УПЛ, який непогано виступив у єврокубках, бив Лестер і відбирав очки у Динамо з Шахтарем. Фаворит очевидний. Якщо луганці не переможуть Верес – це буде суперсенсація.