"Хочется как можно быстрее провести первую официальную игру в 2021 году. Для нашей команды матч с Зарей – настоящий праздник. Некоторые наши ребята впервые будут проверять свои силы на фоне такого соперника.

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Понимаем, что Заря – очень мощная команда. Больше месяца на сборе готовились к этому противостоянию, к весенней части сезона в целом. Считаю, что поработали очень плодотворно. Верю в свою команду. Уверен, что ребята смогут дать бой одному из лидеров УПЛ. По структуре игры Заря не уступает Динамо и Шахтеру. Понимаем силу соперника, но у нас есть шансы", – сказал Вирт в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между Вересом и Зарей состоится уже завтра, 3 марта. Начало встречи в 14:00.

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