Футболисты устроили массовую драку, и арбитр был вынужден прекратить поединок на 29 минуте при счете 1:1.

Финал чемпионата Бразилии U-17 закончился массовой дракой – видео безжального побоища

Защитник Вереса Дмитрий Немчанинов жестким подкатом сбил двух соперников. Игрок Окжетпеса налетел на Немчанинова и влупил ему в грудь. Завязалась потасовка, на поле выбежали даже тренеры и игроки скамейки запасных. "К сожалению, есть идиоты, для которых жизнь – это война и агрессия... Один из таких играет в Окжетпесе", – прокомментировал инцидент блогер и хавбек Вереса Дмитрий Поворознюк, который поделился видео с места событий.

Напомним, ровенчане пошли зимовать на второй строчке Первой лиги. Команда Юрия Вирта проводит свои сборы в Турции.

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