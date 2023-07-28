Верес в рамках 1-го тура УПЛ сыграет с Полесьем. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Верес очень тяжело провел предыдущий сезон, выдав мощный первый круг и катастрофический второй. Дошло до матчей на вылет, причем все началось с поражения Металлургу и пропущенного гола на старте ответного матча. Тем не менее, все завершилось очень ярко – ровенчане на глазах собственных фанов забили шесть мячей, Дмитрий Поворознюк дебютировал в УПЛ ассистом и привезенным голом, а затем завершил карьеру футболиста.

А дальше еще случилось after party в исполнении жены Юрия Вирта. Ее перформанс в соцсетях забудут нескоро. Кстати, эпоха Вирта в Вересе подошла к концу – в новый сезон "народный клуб" ведет Сергей Лавриненко, известный по работе в Ингульце. Именно он выводил петровцев в УПЛ и именно при нем "козаки" были лучшими по интенсивности прессинга во всей Европе.

Вообще, Лавриненко – коуч прогрессивный, а это плюс. В предыдущем чемпионате чувствовалось, что Верес играет слишком просто, а искоренить простые тактические ошибки не удавалось. Вероятно, именно это и стоило Юрию Вирту работы, хотя у него и состав оставлял желать лучшего. Для сохранения прописки в УПЛ он еще годился, но для борьбы за середину таблицы ресурсов не хватало.

А сейчас их еще меньше, ведь команду покинул вингер Геннадий Пасич. Его переход в ЛНЗ оказался скандальным – футболист о нем узнал постфактум, а журналист Андрей Сенькив еще и обвинил клубы в серой схеме трансфера. Боссы списали историю на обязательства перед агентом, но вряд ли кто-то поверил.

При этом Верес не нашел вингера аналогичного уровня.

Потеря Маткобожика, Квасного, Данилюка и Тишанинова не тревожит, ведь они были резервистами, а вот опорник Лебеденко играл в основном ростере – Александр перешел в Викторию из Николаевки (связанную с руководством ЛНЗ). Вместо них высадился десант из Ингульца (форвард Марусич, опорники Кухарук и Кучеренко).

Вратарскую позицию укрепили Пастом, а из Буковины пришел 23-летний фулбек Гакман. Есть и легионеры – 26-летний центрбек Хулио Сезар и 23-летний атакующий полузащитник Сикейра. Словом, состав Вереса в лучшем случае остался на прошлогоднем уровне – хотя его еще можно усилить.

С кадровой комплектацией Полесья трудно сравниться большинству представителей УПЛ. Клуб в течение нескольких сезонов сгребает все, что блестит или может блеснуть. Этим летом даже подписали Александра Усика, причем у боксера уже есть опыт матчей в составе житомирцев (в товарняках).

Он будет играть под 17-м номером – и теперь у команды Юрия Калитвинцева не будет проблем с ведением единоборств на поле.

Конечно, "трансфер" Усика проведен только для промо, однако летнее футбольное усиление тоже сильное. Бойко, Чоботенко, Мустафаев, Танковский, Никита Кравченко, вингер Макуана из Монпелье. Даже Артем Шабанов вернулся из Фехервара и присоединился к Полесью.

А еще мог перейти Караваев, которому клуб давал лучшие условия, чем в Динамо. При этом не стоит забывать, что в составе житомирцев давно играет Будковский.

На этом фоне вспоминать о Шастале, Огире, Вакуле, Морозко, Козаке, Смолякове или Крушинском как-то неинтересно, хотя многим клубам УПЛ они бы понадобились. А Полесье, вероятно, еще и не завершило трансферную кампанию.

В целом, клуб настроен бороться за еврокубки сразу – ресурсы позволяют. Посмотрим, как дела пойдут на поле.

Формально выездной матч против Вереса житомирцы проведут дома. Клуб так хотел дебютировать в УПЛ при родных трибунах, что договорился с ровенчанами о переносе. Можно только представить, как бы отреагировали на такую просьбу где-то в Бундеслиге.

Ориентировочные составы на матч Верес – Полесье

Верес: Паст – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кухарук, Кучеров – Близниченко, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик.

Полесье: Бойко – Кравченко, Крушинский, Шабанов, Смоляков – Огиря, Танковский – Микитюк, Мустафаев, Макуана – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полесье – однозначный фаворит, но не будем ставить на какой-то разгром. Команде Юрия Калитвинцева еще необходимо сыграться и почувствовать новый ритм. Это лишь дебют в УПЛ, а Верес, при всех нюансах, не является мальчиком для битья.

Тем не менее, преимущество в кадровом потенциале заставляет прогнозировать победу житомирского клуба.