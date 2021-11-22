Первый круг нынешнего розыгрыша УПЛ завершится в Луцке битвой за седьмое место между Вересом и Металлистом 1925. Команды соседствуют по таблице, имея по 19 очков в активе, однако в последних трёх поединках они не знали побед – и оба коллектива при этом вылетели из Кубка. Для харьковчан эта ситуация более критическая, ведь "жёлто-синие" трижды проиграли, пропустив 13 голов от Зари и Александрии, забив всего три мяча в ответ.

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Частично эти проблемы объясняются большим количеством травм. Переполненный лазарет очень сильно бьёт по футболу Валерия Кривенцова, ведь он пытается ставить современный позиционный футбол с качественной и длительной подготовкой вхождений в штрафную. Для этого необходимо раскатывать передачи в высоком темпе, много перемещаться и чувствовать друг друга – и нужны сильные исполнители с минимальным недостатком в работе с мячом. Без них более простые оппоненты разрывали Металлист 1925 на контратаках.

Тем не менее, отступать харьковчанам уже некуда. Сегодня им нужна победа любой ценой – вот только добыть её в Луцке очень непросто. В нынешнем сезоне это удалось только Ворскле, но это случилось в Кубке. Вообще, Верес четыре из пяти своих поражений в чемпионате потерпел от лидеров, а из "простых смертных" ровенчан бил только Рух – впрочем, это был всего третий матч подопечных Юрия Вирта в элите.

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Словом, соперник у Металлиста 1925 непростой. Впрочем, "народный клуб" задолжал своим болельщикам не только победы, но и голы – за месяц Верес сумел забить всего один мяч, да и тот с пенальти в Кубке. Заря перед международной паузой устроила новичку УПЛ разгром, и даже полумёртвый Ингулец не проиграл ровенчанам (0:0). Только во время перерыва в чемпионате удалось забить трижды Карпатам, однако это был спарринг.

Верес – прагматический коллектив, который в первом сезоне в элите радостно соглашается на нулевую ничью, но сегодня подопечные Юрия Вирта должны побороться за победу. Их уже не было слишком долго. Как и голов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Е. Пасич – Ткачук (под вопросом), Пономарь, Дмитренко, Батюшин

Дисквалифицированы: Ременюк (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Верес – Металлист 1925

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Полюлях – Дахновский, Панасенко, Г. Пасич – Шестаков

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Кверквелия, Шершень, Западня – Габелок – Савин, Крыськив, Голодюк, Фабинью – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Верес, но только из-за лучшей статистики предыдущих матчей и фактора домашнего поля – в целом же, на победу ровенчан или харьковчан проставлены высокие коэффициенты, а вот на тотал менее 2,5 "кефы" низкие. С таким прогнозом вполне можно согласиться: у Металлиста 1925 очень много кадровых потерь и очень уязвимая оборона, а "народный клуб" всегда остро контратакует – один гол в таком режиме хозяева точно должны забить.

Впрочем, в очередное поражение "жёлто-синих" не верится. Подопечные Валерия Кривенцова, несмотря на большое количество пропущенных мячей, не выглядели ужасно – где-то команде и не везло. Оборона у Вереса тоже не супернадёжная, поэтому забить в ответ харьковчане смогут. Ничья же, в принципе, устроит оба коллектива. Именно на неё и поставим.

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