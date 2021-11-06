"Три поражения подряд? Каждая игра – это своя отдельная история. Это подготовка к матчу, это сам матч, поэтому досадно, конечно, что проиграли. Досадно. Самая большая проблема? Сложный вопрос. У нас было очень много потерь мяча в простых ситуациях. Александрия очень хорошо пользовалась этим, когда они забирали мяч, пытались сразу проводить быстрые атаки, потому что мы давали такие предпосылки.

Александрия – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Что касается нашей команды, то у нас сегодня была хорошая структура игры. Первый не обязательный гол. Это правило, когда один защитник выдвигается и встречает, три других сужают. У нас это снова было нарушено. Снова . Второй гол – стандартное положение, упустили игрока . 2:0... Но команда не сдалась, все равно ребята пытались играть, создали несколько моментов.

Выводов нет никаких. Сразу после игры по-горячему трудно сказать, нужно приехать проанализировать. Но то, что у нас ошибки повторяются из игры в игру и это приводит к пропущенным мячам в наши ворота, потере очков и остальному. Это уже как закономерность у нас. Поэтому я очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться ", – резюмировал Кривенцов в эфире Футбол 1.