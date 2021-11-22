Перше коло нинішнього розіграшу УПЛ завершиться в Луцьку битвою за сьоме місце між Вересом і Металістом 1925. Команди є сусідами по таблиці, маючи по 19 очок у активі, однак в останніх трьох поєдинках вони не знали перемог – і обидва колективи при цьому вилетіли з Кубка. Для харків'ян ця ситуація більш критична, адже "жовто-сині" тричі програли, пропустивши аж 13 голів від Зорі та Олександрії, забивши всього три м'ячі у відповідь.

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Частково ці проблеми пояснюються великою кількістю травм. Переповнений лазарет надзвичайно сильно б'є по футболу Валерія Кривенцова, адже він намагається ставити сучасний позиційний футбол з якісною й тривалою підготовкою входжень у штрафний. Для цього необхідно катати паси у високому темпі, багато переміщуватись і відчувати один одного – і потрібні сильні виконавці з мінімальним браком у роботі з м'ячем. Без них простіші опоненти розривали Металіст 1925 на контратаках.

Тим не менш, відступати харків'янам вже нікуди. Сьогодні їм потрібна перемога за будь-яку ціну – от тільки здобути її в Луцьку дуже непросто. У нинішньому сезоні це вдалося лишень Ворсклі, але це сталося в Кубку. Взагалі, Верес чотири з п'яти своїх поразок у чемпіонаті зазнав від лідерів, а з "простих смертних" рівнян бив тільки Рух – втім, то був всього третій матч підопічних Юрія Вірта у еліті.

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Словом, суперник у Металіста 1925 непростий. Втім, "народний клуб" заборгував своїм вболівальникам не тільки перемоги, а й голи – за місяць Верес зумів забити всього один м'яч, та й той з пенальті. Зоря перед міжнародною паузою влаштувала новачку УПЛ розгром, і навіть напівмертвий Інгулець не програв рівнянам (0:0). Лише під час перерви у чемпіонаті вдалося відвантажити три голи Карпатам, однак то був спаринг.

Верес – прагматичний колектив, який у першому сезоні в еліті радісно погоджується на нульову нічию, але сьогодні підопічні Юрія Вірта повинні поборотись за перемогу. Їх не було вже занадто довго. Як і голів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Є. Пасіч – Ткачук (під питанням), Пономар, Дмитренко, Батюшин

Дискваліфіковані: Ременюк (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Верес – Металіст 1925

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов – Кучеров, Полюлях – Дахновський, Панасенко, Г. Пасіч – Шестаков

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Западня – Габелок – Савін, Криськів, Голодюк, Фабінью – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Верес, але лишень через кращу статистику попередніх матчів та фактор домашнього поля – в цілому ж, на перемогу рівнян чи харків'ян проставлені високі коефіцієнти, а от на тотал менше 2,5 "кефи" низькі. З таким прогнозом цілком можна погодитись: у Металіста 1925 забагато кадрових втрат і дуже вразлива оборона, а "народний клуб" завжди гостро контратакує – один гол в такому режимі господарі точно повинні забити.

Втім, у чергову поразку "жовто-синіх" не віриться. Підопічні Валерія Кривенцова, попри велику кількість пропущених м'ячів, не виглядали жахливо – десь команді й не щастило. Оборона у Вереса теж не супернадійна, тож забити у відповідь харків'яни зможуть. Нічия ж, в принципі, влаштує обидва колективи. Саме на неї і поставимо.

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