Ровенский Верес на пороге серьезных изменений в клубной структуре, которые затронут и тренерский, и менеджерский уровень.

Ровенчане сменят спортивного директора, тренера дубля и назначат заместителя генерального директора, утверждает Metaratings.

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Новым спортдиром Вереса станет экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук. Его неигровой опыт ограничивается работой с Шахтером U-17 и донецким Олимпиком, а также телевидением. Занимающий эту должность в настоящее время Орест Баль пересядет в кресло заместителя генерального директора клуба. Экс-форвард национальной команды Владимир Гоменюк возглавит дубль команды вместо Богдана Самардака.

Отметим, что Верес после 14-ти туров УПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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