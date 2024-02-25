Верес – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу
17:04 - Читать на русском
Колос здобув впевнену перемогу над Вересом у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Андрій Цуріков 79’
Гітіс Паулаускас 83’
79’ Андрій Цуріков
83’ Гітіс Паулаускас
Верес видав активний старт матчу, але голів у першому таймі глядачі не побачили. Не могли забити команди і тривалий час у другій половині, аж поки на 80-й хвилині Цурікову не вдався шикарний удар у самісіньку дев'ятку.
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А через 3 хвилини Паулаускас забив дебютний м'яч за Колос, отримавши передачу від Тотовицького з флангу та легко перегравши воротаря – захист Вереса відверто провалився.
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