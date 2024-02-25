Колос здобув впевнену перемогу над Вересом у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Верес видав активний старт матчу, але голів у першому таймі глядачі не побачили. Не могли забити команди і тривалий час у другій половині, аж поки на 80-й хвилині Цурікову не вдався шикарний удар у самісіньку дев'ятку.

Колос дотиснув Верес у матчі різних таймів – фірмова гармата Цурікова, дебютний гол легіонера-новачка

А через 3 хвилини Паулаускас забив дебютний м'яч за Колос, отримавши передачу від Тотовицького з флангу та легко перегравши воротаря – захист Вереса відверто провалився.