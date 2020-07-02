Вердер не зміг переграти Хайденхайм у плей-офф за місце в Бундеслізі

Бременський Вердер розійшовся миром із Хайденхаймом у першому матчі стиків за місце у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини на новий сезон.

Німеччина, плей-офф за місце в Бундеслізі

Вердер – Хайденхайм – 0:0

Вилучення: Мойсандер, 87 (В, друга жовта картка)

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Після феєричного розгрому Кельна в останньому турі чемпіонату "музики" стали безумовним фаворитом протистояння за місце в лізі на новий сезон. Однак, поєдинок проти Хайденхайма не став легкою прогулянкою для бременців. Господарі більше контролювали м'яч, намагалися затиснути гостей на власній половині полі, але реалізувати власні моменти не змогли.

Натомість Хайденхайм періодично вибігав у контратаки та міг покарати Вердер за марнотратство. Щоправда, і свої моменти представник другої Бундесліги реалізувати не зумів. Але команда з Баден-Вюртемберга може реабілітуватися у матчі-відповіді.

Уже 6 липня на затишній Фойт-Арені суперникам доведеться визначити останнього учасника Бундесліги сезону 2020/21.

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