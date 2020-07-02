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Борусія Д визначила, хто гратиме під культовим номером у новому сезоні – він належав чемпіону світу

2 липня 19:10 - Читать на русском
Борусія Д визначила, хто гратиме під культовим номером у новому сезоні – він належав чемпіону світу
Гьотце та Азар / Getty Images

Керівництво дортмундської Борусії ухвалило рішення щодо нового власника футболки з десятим номером на спині. Раніше під ним грав півзахисник Маріо Гьотце, який попрощався із командою.

Торган Азар стане новою "десяткою" дортмундців, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Бельгійський хавбек виступатиме під новим номером із сезону 2020/21. Раніше під 10-м номером грав місцевий вихованець Маріо Гьотце, із яким Борусія Д уже попрощалася зворушливим відео тиждень тому. Азар перебрався на Сігнал Ідуна Парк лише рік тому з Борусії Менхенгладбах.

У сезоні 2019/20 бельгієць провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 14 результативних передач.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Маріо Маріо Гьотце Торган Торган Азар
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