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Вербицкас: Против Украины будем играть вторым номером

16:50 32 Читати українською
Вербицкас: Против Украины будем играть вторым номером
Овидиюс Вербицкас / Фото: 15min.lt

Полузащитник сборной Литвы Овидиюс Вербицкас охарактеризовал сборную Украины как сильного и жесткого соперника.

 

"Сборная Украины борется на каждом участке поля, играет быстро и качественно. Будет много единоборств, я предполагаю жесткий футбол. Нам необходимо быстро адаптироваться к их манере игры. Ведь не все наши ребята выступают в клубах такого уровня, как украинцы.

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Я думаю, что мы будем играть вторым номером против Украины. Соперник сильный и мы должны ждать своего шанса. Тренеру не нужно нас сильно мотивировать. Мы понимаем важность матча", – цитирует Вербицкаса Команда № 1.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы. Начало встречи в 19:00.

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Литва Литва Евро-2020 Литва - Украина Украина Украина Овидиюс Вербицкас Овидиюс Вербицкас
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