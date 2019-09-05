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Вербіцкас: Проти України гратимемо другим номером

16:50 178 Читать на русском
Вербіцкас: Проти України гратимемо другим номером
Овідіюс Вербіцкас / Фото: 15min.lt

Півзахисник збірної Литви Овідіюс Вербіцкас охарактеризував збірну України як сильного та жорсткого суперника.

 

"Збірна України бореться на кожній ділянці поля, грає швидко і якісно. Буде багато єдиноборств, я передбачаю жорсткий футбол. Нам необхідно швидко адаптуватися до їхньої манери гри. Адже не всі наші хлопці виступають у клубах такого рівня, як українці.

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Я думаю, що ми будемо грати другим номером проти України. Суперник сильний і ми повинні чекати свого шансу. Тренеру не потрібно нас сильно мотивувати. Ми розуміємо важливість матчу", – цитує Вербіцкаса Команда № 1.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви. Початок зустрічі о 19:00.

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Теги
Литва Литва Євро-2020 Литва - Україна Україна Україна Овідіюс Вербіцкас Овідіюс Вербіцкас
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