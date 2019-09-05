Вербіцкас: Проти України гратимемо другим номером

Півзахисник збірної Литви Овідіюс Вербіцкас охарактеризував збірну України як сильного та жорсткого суперника.

"Збірна України бореться на кожній ділянці поля, грає швидко і якісно. Буде багато єдиноборств, я передбачаю жорсткий футбол. Нам необхідно швидко адаптуватися до їхньої манери гри. Адже не всі наші хлопці виступають у клубах такого рівня, як українці.

Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою

Я думаю, що ми будемо грати другим номером проти України. Суперник сильний і ми повинні чекати свого шансу. Тренеру не потрібно нас сильно мотивувати. Ми розуміємо важливість матчу", – цитує Вербіцкаса Команда № 1.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви. Початок зустрічі о 19:00.

Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря