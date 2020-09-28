Легионер киевлян оказался в списке из 24 игроков, который опубликовали на сайте футбольной Ассоциации Словении.

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Вербич и компания в октябре проведут два матча группового этапа Лиги наций. Словенцы будут дважды играть на выезде – 11-го в Косово, а 14-го в Молдове. После двух туров команда Матяжа Кека имеет четыре пункта в своем активе.

Добавим, что последний раз Вербич вызывался в сборную еще в ноябре прошлого года. Затем была затяжная коронавирусная пауза, а сентябрьский сбор звезда Динамо пропустил из-за травмы.

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