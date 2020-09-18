Наставник "белых орлов" определился с легионерами, которых хочет видеть в сборной уже через три недели.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек обнародовал перечень легионеров, которых вызвал в "Кадру" на ближайшие матчи сборной, сообщает издание Sport.pl.

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Напомним, 7 октября поляки проведут товарищеский матч с Финляндией, после чего сойдутся с соперниками в очередных турах Лиги наций. В частности, 11 октября "бело-красные" сыграют дома с Италией, а через три дня будут принимать Боснию и Герцеговину.

Бженчек пока отобрал только игроков из иностранных клубов – представители чемпионата Польши будут представлены 28 сентября.

Стоит отметить, что возвращается в сборную ее лидер Роберт Левандовски, который получил отдых после победы Баварии в Лиге чемпионов и пропустил два первых поединка турнира. Также приятно, что стабильное место в "Кадре" имеет и представитель киевского Динамо Томаш Кендзёра.

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