Легіонер киян опинився у списку з 24 гравців, який опублікували на сайті футбольної Асоціації Словенії.

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Вербіч і компанія у жовтні проведуть два матчі групового етапу Ліги націй. Словенці двічі гратимуть на виїзді – 11-го у Косово, а 14-го у Молдові. Після двох турів команда Матяжа Кека має чотир пункти у своєму активі.

Додамо, що востаннє Вербіч викликався до збірної ще в листопаді минулого року. Потім була затяжна коронавірусна пауза, а вересневий збір зірка Динамо пропустив через травму.

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