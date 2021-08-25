Вінгер Динамо Беньямін Вербіч привернув до себе увагу, проте зовсім не футбольними справами.

Словенець потрапив на відео, де він у екстравагантному вбранні витанцьовує на вечірці. Окрім цього, у Вербіча видно в руці цигарку.

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Зазначається, що Беньямін організував вечірку, на яку запросив своїх друзів, замовивши для них окремий чартерний рейс. Гостей же розважала сербська поп-співачка Катаріна Жівковіч. Додамо, що нещодавно у Вербіча та його дівчини – Альвіни Царенко – народився хлопчик.

У поточному сезоні словенець відіграв лише 27 хвилин у складі Динамо, не записавши до свого активу результативних дій.

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