Вингер Динамо Беньямин Вербич не жалеет денег для защитников страны, в которой родился его сын.

Словенец присоединился к варшавской Легии на правах аренды. В столицу Польши Вербич забрал свою девушку Альвину и их сына. Находясь за границей, словенец регулярно помогает нашей армии.

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Если большинство иностранных футболистов направляют свои усилия на обеспечение гуманитарной помощью мирного населения, то Вербич не забывает о военных. Раньше Беньямин передавал дрон с тепловизором, а теперь – партию защиты. "Бронежилеты сегодня поедут в Украину", – отчиталась пара на своих страницах в Instagram.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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