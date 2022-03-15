"До встречи в мирном Киеве и независимой Украине": Вербич не разрывает все связи с Динамо
08:29 - Читати українською
Полузащитник Беньямин Вербич надеется в будущем еще надеть футболку Динамо.
Вчера 28-летний словенец перебрался в Легию на правах аренды до конца сезона.
Вербич официально перебрался в Легию до конца сезона
"До встречи 1 июля! В мирном Киеве и независимой Украине!" – Вербич отписал в Instagram на комплименты медиаработника Динамо Андрея Шахова-младшего.
Вербич выступал за киевлян с 2018 года. В составе "бело-синих" словенец наиграл 119 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 12 ассистов.
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