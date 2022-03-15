Полузащитник Беньямин Вербич надеется в будущем еще надеть футболку Динамо.

Вчера 28-летний словенец перебрался в Легию на правах аренды до конца сезона.

Вербич официально перебрался в Легию до конца сезона

"До встречи 1 июля! В мирном Киеве и независимой Украине!" – Вербич отписал в Instagram на комплименты медиаработника Динамо Андрея Шахова-младшего.

Вербич выступал за киевлян с 2018 года. В составе "бело-синих" словенец наиграл 119 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 12 ассистов.

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