Вінгер Динамо Беньямін Вербіч не шкодує грошей для захисників країни, у якій народився його син.

Словенець напередодні приєднався до варшавської Легії на правах оренди. До столиці Польщі Вербіч також забрав свою дівчину Альвіну та їхнього сина. Перебуваючи за кордоном, словенець регулярно допомагає нашій армії.

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Якщо більшість іноземних футболістів спрямовують свої зусилля на забезпечення гуманітарною допомогою мирного населення, то Вербіч не забуває про військових. Раніше Беньямін передавав дрон з тепловізором, а тепер – партію захисту. "Бронежилети сьогодні поїдуть в Україну", – відзвітувала пара на своїх сторінках в Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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