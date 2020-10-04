"Настроение уже давно не было столь хорошим. Мы наконец попали в Лигу чемпионов. Все три года, которые я выступаю за Динамо, мечтал сыграть в этом турнире. Но сначала нас ждет матч с Зарей. Мы знаем, что это хорошая команда, и не можем расслабляться. Сейчас мы находимся на первом месте в чемпионате и хотим сохранить за собой эту позицию.

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В прошлом году у нас были непростые игры с Зарей, мы знаем, что это качественная команда с хорошими игроками и тренером. Мы просматривали последние матчи – ничейный с Шахтером и разгром Львова. Знаем, как их обыграть, поэтому будем стараться победить.

По сравнению с прошлым сезоном у нас больше футболистов, которые могут играть в основном составе, и это хорошо. Я не знаю, что решит тренер, но, конечно, против Зари нужно выставить игроков, которые смогут дать результат. Все мы надеемся, что будем играть, но состав выбирает тренер", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо стартует в групповом раунде Лиги чемпионов 20 октября домашним поединком против Ювентуса. А уже сегодня, 4 октября, киевляне будут принимать Зарю. Начало матча в 17:00.

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