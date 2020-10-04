"Настрій уже давно не був настільки хорошим. Ми нарешті потрапили до Ліги чемпіонів. Усі три роки, які я виступаю за Динамо, мріяв зіграти у цьому турнірі. Але спершу на нас очікує матч із Зорею. Ми знаємо, що це хороша команда, і не можемо розслаблятися. Зараз ми перебуваємо на першому місці в чемпіонаті й хочемо зберегти за собою цю позицію.

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Минулого року у нас були непрості ігри із Зорею, ми знаємо, що це якісна команда з хорошими гравцями та тренером. Ми переглядали останні матчі – нічийний із Шахтарем та розгром Львова. Знаємо, як їх обіграти, тому будемо старатися перемогти.

У порівнянні з минулим сезоном у нас більше футболістів, які можуть грати в основному складі, і це добре. Я не знаю, що вирішить тренер, але, звісно, проти Зорі потрібно виставити гравців, які зможуть дати результат. Усі ми сподіваємося, що будемо грати, але склад обирає тренер", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів 20 жовтня домашнім поєдинком проти Ювентуса. А вже сьогодні, 4 жовтня, кияни прийматимуть Зорю. Початок матчу о 17:00.

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