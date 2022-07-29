Беньямин Вербич, являющийся одним из двух легионеров в составе Динамо (другой – Томаш Кендзера), близок к переходу в Панатинаикос. 20-кратный чемпион Греции согласовал подписание вингера сборной Словении.

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После нескольких недель переговоров с игроком греческий клуб закрыл трансфер 28-летнего Вербича. Словенец в устной форме согласовал с Панатинаикосом контракт на три года, воспользовавшись правилом ФИФА беспрепятственно прекращать сотрудничество с украинскими клубами из-за войны.

Единственное, что осталось согласовать – поможет ли Беньямин киевскому Динамо в третьем раунде квалификации ЛЧ против австрийского Штурма. Это станет известно в ближайшие день-два, сообщает Sportday.gr.

Игорь Суркис смирился с бесплатной потерей легионера, но пытается уговорить Вербича остаться до конца контракта, действующего до конца текущего года. По мнению президента Динамо, потенциальная игра в групповом турнире Лиги чемпионов позволит Беньямину найти себе лучший клуб, чем Панатинаикос, и перейти на более выгодных для себя условиях. Об этом утверждает то же греческое СМИ.

Вербич перебрался в Динамо в начале 2018-го из Копенгагена за 4 млн евро. Вторую половину сезона 2021/22 словенец отыграл в составе варшавской Легии на правах аренды, после чего вернулся в Киев.

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